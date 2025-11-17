inchiesta
17 novembre 2025 alle 07:07aggiornato il 17 novembre 2025 alle 07:10
Nell’Isola pochi voli, crollano le prenotazioni: «Appesi al turismo dei congressi»La Sardegna fa i conti con l’allungamento fantasma della stagione delle vacanze
Stagione turistica lunga, un bel gioco di parole che però non funziona: tagliati con la mannaia i voli, crollano i visitatori.
A Cagliari l’assenza è particolarmente evidente e Federalberghi ci riprova: portiamo i pensionati del Nord Europa a svernare qui.
Da Pula a Domus de Maria, gli alberghi lavorano ormai solo per la prossima stagione. Folla a Nuoro per Mastros.
