Stagione turistica lunga, un bel gioco di parole che però non funziona: tagliati con la mannaia i voli, crollano i visitatori.

A Cagliari l’assenza è particolarmente evidente e Federalberghi ci riprova: portiamo i pensionati del Nord Europa a svernare qui.

Da Pula a Domus de Maria, gli alberghi lavorano ormai solo per la prossima stagione. Folla a Nuoro per Mastros. 

