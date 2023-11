Inizeranno nei prossimi giorni i lavori di messa in sicurezza del ponte “Concas”, a Tula. Gli interventi, che avranno un costo di 975mila euro, arrivati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dovrebbero durare 120 giorni e prevedono il blocco del traffico veicolare e pedonale.

«Sono consapevole che la chiusura del ponte creerà importanti disagi, in particolare agli imprenditori agricoli che quotidianamente lo percorrono, ma l’intervento non era più procrastinabile in primis per la sicurezza degli stessi utenti - ha dichiarato il sindaco, Andrea Becca -. Durante l’esecuzione dei lavori sarà, comunque, possibile percorrere strade comunali alternative, in particolare quella di “Fundore” e la cosiddetta strada antica».

«Nei prossimi giorni il Responsabile del Servizio Tecnico adotterà apposita ordinanza che disciplinerà il traffico nelle predette strade comunali - ha concluso il primo cittadino -. Sono certo che quando potremo ripercorrere il ponte, questa volta in totale sicurezza, potremo affermare che i sacrifici sopportati durante la chiusura dello stesso saranno stati ampiamente ripagati dalla maggiore sicurezza che i lavori garantiranno per i prossimi lustri».

