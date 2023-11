“Non mi freghi, conoscere per difendersi” è il titolo della campagna di sensibilizzazione portata avanti dalla Polizia locale di Sassari per prevenire le truffe agli anziani. L’obiettivo è prima di tutto mettere in guardia le potenziali vittime di truffa, che spesso appartengono a una fascia di età che più spesso dà fiducia a persone scaltre e senza scrupoli.

Gli agenti della Polizia locale hanno organizzato una serie di incontri nelle parrocchie cittadine: il 29 novembre alle 18.30 nella chiesa di Campanedda; il 2 dicembre, sempre alle 18.30, in quella di Bancali; il 12 dicembre, alle 16.30 nella chiesa di sant’Orsola.

Gli agenti saliranno sul pulpito e spiegheranno ai presenti alcuni semplici accorgimenti per evitare di essere truffati. Saranno inoltre distribuite brochure informative che riportano il numero 800615125 da contattare per chiedere aiuto e alcuni consigli pratici. Il progetto gode del finanziamento del ministero dell’Interno.

Il tema è particolarmente attuale, anche per i decreti legge del governo di questi giorni che inaspriscono le pene per chi truffa gli anziani.

