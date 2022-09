Andrea Pinna, il giovane 33enne di Ozieri che questa mattina aveva fatto perdere le sue tracce, è stato rinvenuto privo di vita vicino alla sua auto parcheggiata sotto il ponte Binzas de Melas. L’uomo si era allontanato dal posto di lavoro, presso l’Euronics di piazza Mazzini, giustificando il permesso per sbrigare alcune commissioni, ma non aveva fatto rientro a casa.

L’allarme dei familiari era scattato poco dopo le 14, preoccupati per la sua assenza in quanto il 33enne, alto un metro e novanta, non aveva mai mostrato segni di insofferenza.

Nel tardo pomeriggio la scoperta del cadavere. La notizia della sua scomparsa si era immediatamente diffusa a Ozieri quando i colleghi e i familiari avevano lanciato l’allarme. Poi, insieme a tanti volontari e alle forze dell’ordine si erano mobilitati nelle ricerche, concentrate nel quartiere San Nicola dove risiedeva e fino al posto di lavoro.

Poche ore dopo il suo corpo è stato trovato con indosso la t-shirt blu dell’Euronics, la stessa maglietta che indossava al momento della scomparsa.

