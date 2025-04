Il Palasport Alberto Mura di Porto Torres apre le porte, da venerdì 25 a domenica 27 aprile, ad una delle manifestazioni di danza sportiva tra le più attese a livello nazionale, un evento il 24° Trofeo Golfo dell’Asinara- Sardinia International Dance Cup 2025, una gara riconosciuta nel ranking d’Italia. L

a tre giorni organizzata dalla Asd Numero Uno Sardegna, vedrà la partecipazione di centinaia di atleti provenienti da tutta Italia e anche dall’estero, impegnati in spettacolari esibizioni di danze standard, latino-americane, caraibiche, synchro dance, show dance, danze artistiche e coreografiche.

La giornata del 25 aprile è dedicata a stage e allenamenti per gli atleti (evento non aperto al pubblico), a seguire il 26 e il 27 aprile si disputeranno du giorni di gare aperte al pubblico, con accesso al PalaMura dalle 8 e competizioni ininterrotte dalle 9 fino alle 23 circa. Un evento che coniuga sport, spettacolo e promozione del territorio, confermando Porto Torres come punto di riferimento per grandi manifestazioni a livello regionale e nazionale.

