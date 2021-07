A Trinità d'Agultu scadeva oggi l'ordinanza di coprifuoco emessa dal sindaco Giampiero Carta, a seguito di un focolaio di coronavirus che si era propagato alcune settimane fa, portato da una troupe cinematografica internazionale che girava un film nella zona. Dopo le azioni preventive di Amministrazione e ATS, compreso lo screening di massa a turisti e residenti, la situazione è andata a normalizzandosi.

I casi non sono aumentati e quindi il primo cittadino oggi ha deciso di non prorogare l'ordinanza. "I positivi stanno guarendo e la situazione sanitaria è del tutto sotto controllo - afferma Carta - Per cui ho deciso di non assumere un ulteriore atto di coprifuoco, visto che non c'è alcuna necessità di questo. Popolazione e turisti sono monitorati ogni giorno e tra poco andremo a zero positivi. Tutti i contagiati, oramai poco più di una decina, sono comunque in ottime condizioni di salute e non destano alcuna preoccupazione".

A Trinità la decisione da parte del sindaco di non prorogare il coprifuoco è stata accolta da un sospiro generale di sollievo. Ma già da qualche giorno gli alberghi e le attività turistiche della zona marciavano quasi a pieno regime. Ha ripreso i battenti anche il parco acquatico, meta quotidiana di tanti turisti e visitatori.

