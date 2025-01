Il progetto del treno a idrogeno che tanto fa discutere il territorio di Alghero sarà ancora al centro del dibattito, questa volta organizzato dall’associazione culturale “Maestrale”, giovedì 6 febbraio, alle 18, nella sala conferenze del Quarter. “Ferrovia Sassari-Alghero: quale futuro? Una nuova visione dei trasporti per connettere il nord- ovest sardo”, è il tema dell’incontro che partirà dall’analisi dei progetti in corso e dagli ingenti finanziamenti PNRR per la realizzazione del collegamento ferroviario Alghero centro – Alghero aeroporto - Sassari, per capire se si può ancora proporre una importante rimodulazione per rendere l’investimento più aderente alle esigenze del territorio e alla nascente Città Metropolitana. L’incontro sarà coordinato da Gabriella Esposito, vicepresidente dell’associazione Maestrale.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Raimondo Cacciotto e del presidente del Consiglio comunale Mimmo Pirisi, l’introduzione sarà affidata a Mario Bruno, socio fondatore dell’associazione Maestrale.

Interverranno Enrico Fedeli, giovane studioso del Politecnico di Torino, che cura in particolare l’analisi delle politiche di mobilità e lo studio dei processi di progettazione e implementazione del trasporto pubblico, ed è, fra l’altro, co-redattore di “Pendolaria”, il report nazionale sul trasporto pubblico italiano; Alessio Sanna che lavora nel settore dell’ingegneria delle telecomunicazioni e ha ricoperto l’incarico di coordinatore alla mobilità nella Circoscrizione 1 di Torino; Roberto Corbia, assessore comunale all’Urbanistica, mobilità sostenibile e trasporto pubblico locale ad Alghero, coordinatore dell’area innovazione nelle trasformazioni dello spazio urbano di Bologna, laurea specialistica in pianificazione e progettazione della città e del territorio all’Università di Firenze con tesi di laurea su “Trasporto pubblico e qualità urbana: un progetto per Alghero”; Rosario Musmeci, coordinatore del Comitato Metrotramvia di Sassari, già assessore del lavoro e dell’istruzione nella Provincia di Sassari.

Dopo le relazioni ci sarà il dibattito aperto a tutti, con interventi, fra gli altri, di Giorgio Querzoli, presidente del Comitato Scientifico di Legambiente Sardegna e di diversi rappresentanti di comitati e organizzazioni di cittadini.

L’iniziativa è inserita fra gli incontri propedeutici della scuola di formazione all’impegno sociale e politico “Progetto Città”, su temi fondamentali per il territorio.

