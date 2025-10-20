Comitati e associazioni del territorio, tra cui il Comitato Zonale Nurra, il Comitato Metrotranvia e la Lipu Sardegna, lanciano un appello al sindaco metropolitano Giuseppe Mascia per fermare il progetto della nuova tratta ferroviaria a idrogeno Mamuntanas-Aeroporto di Alghero. L’opera, finanziata con fondi Pnrr e Fondo Complementare, è giudicata impattante e incoerente con la pianificazione regionale, perché attraverserebbe aree agricole e paesaggistiche tutelate.

I comitati propongono invece di puntare sul sistema tram-treno metropolitano, già previsto dal Piano Regionale dei Trasporti, per collegare Alghero, Sassari, Porto Torres e Sorso in modo sostenibile.

«Non chiediamo di fermare lo sviluppo - scrivono - ma di farlo bene, nel rispetto del territorio e delle persone».

