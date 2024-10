Investe un motociclista, gli causa lesioni gravissime e scappa denunciando più tardi il furto della propria automobile. Ma il conducente sassarese, 43 anni, è stato scoperto ben presto dalla polizia locale che ha ricostruito quanto accaduto lunedì nella rotatoria che incrocia con Predda Niedda all’altezza della strada 16.

Secondo le verifiche della Municipale l’uomo ha invaso la rotatoria mentre stava passando un giovane motociclista alla guida di una Triumph diretto verso la Sassari-Alghero. Il 43enne ha travolto il centauro sbalzandolo per diversi metri dalla sella e fuggendo subito dopo. Inequivocabili i resti sull’asfalto come quelli della moto andata distrutta dall’urto ma anche del paraurti dell’autovettura a cui era rimasta attaccata la targa.

Gravissime le lesioni riportate dal motociclista che è stato trasportato in ospedale per le cure del caso mentre i poliziotti si mettevano alla ricerca del responsabile individuando, nel giro di mezz’ora, l’auto parcheggiata nella zona di San Giuseppe. Intanto le indagini, tra video e tragitto scelto per la fuga, avevano permesso di raccogliere abbastanza prove per identificare l’autore del reato. Il quale si era spostato in via delle Conce dove ha chiamato la centrale operativa della Locale denunciando il furto del proprio mezzo, ratificandolo poi recandosi di persona nel comando di via Carlo Felice.

Per tutti questi motivi è stato denunciato per simulazione di reato e omissione di soccorso. 42 finora, nel 2024, le omissioni di soccorso registrate in città, fenomeno in crescita nonostante l’inasprimento delle pene.

© Riproduzione riservata