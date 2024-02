Con il motto “Difendiamo la nostra agricoltura e i nostri diritti” , pastori e agricoltori del Nord Ovest dell’Isola si rimettono in marcia e si danno appuntamento per un nuovo corteo sul cavalcavia di Tula, nella strada Sassari-Olbia.

Il raduno è programmato per giovedì 22 alle ore 10 all’altezza delle officine Sarobba con autorizzazione della questura. Ancora una volta i contadini deporranno gli attrezzi agricoli per salire a bordo dei trattori in segno di protesta.

Attendono risposte concrete dalla Comunità Europea, una soluzione alle tante criticità del comparto agricolo. Ad un mese dall’inizio delle manifestazioni contro le politiche europee, le risposte avute dall’Ue non soddisfano gli agricoltori.

Dopo Muros, Porto Torres e Sassari, i mezzi agricoli raggiungeranno Tula, mentre continua la protesta a Cagliari e in altre località del sud dell’Isola. La mobilitazione va avanti ad oltranza e nel frattempo una delegazione è pronta a partire per la marcia a Bruxelles, in programma il prossimo 26 febbraio.

© Riproduzione riservata