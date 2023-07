La trasparenza, gli strumenti anticorruzione, contro la decisione del bene comune e l’interesse pubblico come fine ultimo della pubblica amministrazione.

Sono alcuni degli argomenti trattati dal docente Leonardo Salvemini, avvocato del Foro di Varese in occasione della Giornata della Trasparenza 2023, dedicata alla promozione e sensibilizzazione delle attività del Parco nazionale dell’Asinara e delle procedure amministrative e contabili. Il direttore del Parco, Vittorio Gazale, ha spiegato: «L’amministrazione pubblica non è subordinata al potere politico ma ai fini della legge definiti in sede politica, a garanzia della sua imparzialità».

Alla presenza della referente per la Trasparenza, Anna Maria Masala, l’avvocato Salvemini ha sottolineato la sfiducia del cittadino nei confronti di chi fa parte della pubblica amministrazione: «La legge Severino ha introdotto una serie di strumenti anticorruzione, quali la buona gestione degli affari pubblici, responsabilità, integrità e trasparenza, che avvicinano il cittadino alla pubblica amministrazione e, in questo caso, al Parco».

L’evento, organizzato presso la sede Parco a Porto Torres, si è articolato in tre sessioni, che hanno affrontato: un inquadramento generale della problematica a livello nazionale e internazionale, con la presentazione del Decreto legislativo 2013/33 sul riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. La presentazione del Piao, Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025 e relative sezioni specifiche. La Giornata della trasparenza è stata un’occasione per informare tutti i cittadini di tutte le procedure amministrative dell’Ente ed in particolare del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e del Piano e della Relazione della Performance 2023.

