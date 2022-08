Incidente mortale questo pomeriggio lungo la strada statale 291 dir (della Nurra), ad Alghero.

La vittima è un 35enne che viaggiava a bordo di una moto che, per cause non ancora accertate, lungo la variante del Calich si è scontrata contro un’auto.

La dinamica non è ancora chiara, sul posto gli agenti della polizia stradale che si stanno occupando dei rilievi.

Sul posto anche le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco.

Il traffico nella zona sta subendo rallentamenti.

(Unioneonline/v.l.)

