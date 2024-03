Un agricoltore di 59 anni, Pierpaolo Bacciu, originario di Buddusò, è morto questa mattina schiacciato dal trattore mentre lavorava nelle campagne fra Nughedu San Nicolò e Pattada, nel nord Sardegna.

Secondo i primi riscontri dei carabinieri della Compagnia di Ozieri, accorsi sul posto, l'uomo stava lavorando per conto terzi in un podere in una zona molto impervia quando il trattore si è ribaltato, schiacciandolo.

Il terreno dove è avvenuto l'incidente si trova in un'area impossibile da raggiungere con i normali mezzi di soccorso.

Le ambulanze e anche l'elicottero del 118 non sono potuti arrivare al podere e i soccorritori sono stati accompagnati sul posto con mezzi agricoli.

Gli accertamenti sull'incidente sono svolti dai carabinieri e dagli ispettori dello Spresal.

