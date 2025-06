Un progetto per l'inclusione sociale a Sassari. È Gruppi Appartamento, una iniziativa del Plus, di cui è capofila Sassari, presentata stamattina in via Oriani, dove vivranno 12 persone con disabilità mentale in due case ristrutturate dal Comune grazie ai fondi del Pnrr. Un investimento da 715mila euro, a cui sono stati aggiunti 150mila euro comunali. "L'operazione vede la sinergia con l'Asl 1 di Sassari, per dare realtà all'integrazione socio sanitaria", riferisce l'assessora comunale ai Servizi sociali Lalla Careddu.

Le persone, dai 18 ai 55 anni, sono in carico al dipartimento di sanità mentale dell'Asl e, attraverso il progetto, coabiteranno con l'obiettivo di acquisire indipendenza, anche partecipando a corsi e tirocini formativi in ambito informatico.

«Con Gruppi Appartamento- dichiara il sindaco Giuseppe Mascia- viene data la possibilità di sperimentare un percorso di autonomia, di inclusione sociale, di acquisizioni di competenze spendibili nella vita di tutti i giorni».

Presenti all'inaugurazione, tra gli altri, il neo commissario straordinario dell'Asl Paolo Tauro, la presidente della commissione regionale della Sanità Carla Fundoni, Alberto Mura, coordinatore del Plus che include oltre Sassari i comuni di Stintino, Sorso e Porto Torres, e Nadia Onida, riferimento di Incontrocorrente, la cooperativa che gestirà il servizio.

