Gli agenti della Polizia Locale di Porto Torres insieme agli uomini della Compagnia Barracellare, sono già attivi sul territorio per effettuare i controlli sulle misure preventive contro gli incendi.

I proprietari, affittuari o comunque i detentori, a qualsiasi titolo, di terreni, cortili, lotti edificabili, giardini e simili, siano essi persone fisiche o giuridiche, erano obbligati ad effettuare una pulizia radicale delle aree entro e non oltre il 1 giugno 2025. L’intervento è necessario per ridurre il rischio di incendi e per tutelare la salute, l'igiene e l'incolumità pubblica, oltre a preservare l'ambiente circostante. Le condizioni di pulizia e manutenzione devono essere mantenute per tutta la durata dello stato di elevato rischio di incendio, che si estende fino al 31 ottobre 2025. Il mancato rispetto di queste disposizioni comporta sanzioni amministrative che variano da 500 euro a 50.000 euro. le disposizioni, inoltre, sono ribaditi anche dall'ordinanza del sindaco Massimo Mulas del 12 maggio scorso.

© Riproduzione riservata