In occasione del Palio di Santu Bainzu, in programma sabato 21 a partire dalle 17, in via Mare a Porto Torres, come per i precedenti eventi legati ai festeggiamenti della “Festha Manna”, scatterà il divieto di somministrazione e vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda - anche analcolica - in contenitori di vetro e in lattine da parte dei pubblici esercizi, degli operatori su area pubblica, degli esercizi commerciali in sede fissa e delle attività artigianali.

È fatta eccezione la sola vendita finalizzata all’uso domestico. Vietato anche il consumo itinerante e l’abbandono in luogo pubblico di bevande in contenitori del medesimo materiale. A integrazione di tali misure, viene imposto l’obbligo alle utenze non domestiche autorizzate alla somministrazione e/o vendita di cibo e/o bevande, di utilizzare esclusivamente bicchieri, cannucce, piatti, posate e contenitori per trasporto e consumo bio-compostabili, al fine di ridurre il forte impatto ambientale costituito dall’utilizzo dei contenitori in plastica.

Lo ha stabilito l’ordinanza firmata dal sindaco Massimo Mulas, la n°15 del 22 maggio, al fine di garantire il decoro, la sicurezza urbana e la tutela dell’incolumità pubblica, considerato il numero rilevante di partecipanti attesi in città nei giorni di maggiore affluenza previsti dal programma della Festha Manna. I divieti e gli obblighi scatteranno dalle ore 7 del 21 giugno alle ore 5 del 22 giugno.

