“Ri-Conoscersi x Ri-Trovarsi x Rispettarsi”: è il motto della giornata di festa del 21 giugno, organizzata dall’Associazione Girovagando e dalla compagnia teatrale Theatre en vol per celebrare la connessione con la natura e la sua tutela. L’evento, patrocinato dal Comune di Sassari, si terrà sabato dalle ore 10 alle ore 22 presso lo Spazio TEV via De Martini 15.

Gli eventi- Ricchissimo il programma: laboratori naturali per adulti e bambini (orto, costruzione rifugi per insetti dei prati, produzione olii essenziali); proiezione del documentario “Viananda” di Francesco Garbo e Gianmaria Zago - Associazione Luminosa; spettacoli teatrali di Caterina Civai e di Theatre en vol; un concerto serale col groove della TaTaRì Jam Band guidata da Emanuele Meledina; mostre fotografiche; scambio di semi autoctoni.

La presentazione dei libri servirà come spunto per affrontare alcuni temi: la sovranità alimentare sarda con Maurizio Fadda, coautore insieme a Fabio Parascandalo del libro “Il nostro cibo - Per la sovranità alimentare della Sardegna”; uno sguardo sul mondo contadino antico e la persecuzione delle guaritrici insieme a Dario Bottazzi dal Centro Studi Mama Terra, traduttore del libro "Il tempo dei roghi" di Starhawk, ovvero Miriam Simos, scrittrice, tealoga e attivista statunitense; per concepire un cambiamento collettivo di come approcciarsi alla vita.

Durante la giornata verrà presentato ufficialmente il progetto Verde Alberi, che mira al rinverdimento dello Spazio TEV per restituire al quartiere uno spazio culturale ombreggiato e accogliente: “Un giardino che esista oltre i luoghi comuni, dove possano convivere grandi alberi e arbusti fruttiferi, piante aromatiche e medicinali, ortaggi e fioriture, l'abbondanza della biodiversità” – dice Giovanni Maria Succu, ideatore e curatore degli spazi verdi, coorganizzatore dell’evento – “Questo è l'intento nel realizzare un’opera d'arte aperta, inclusiva, sempre viva e in movimento, dove tutti possano partecipare alla meravigliosa orchestra naturale.”

