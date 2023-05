Prosegue il tour del film “Inverti”, il sequel di “Mamme Fuori Mercato” scritto e diretto dalla regista nuorese Pj Gambioli.

«Un cortometraggio – dichiara lo stesso regista – che affronta in modo trasversale sia il tema del lavoro delle donne, che per gestire l’emergenza hanno spesso lasciato il lavoro, sia gli effetti meno visibili della pandemia. Mi riferisco nello specifico a quanto genitori e figli hanno dovuto affrontare: lockdown, smart working, chiusura delle scuole, distanziamento sociale/fisico e non ultima la didattica a distanza che ha certamente acuito il divario della formazione tecnologica anche rispetto all’economia familiare».

Gli appuntamenti si articolano in due parti. In un primo momento sono proiettati i due cortometraggi della regista Pj Gambioli che guiderà i presenti in un dibattito sui temi della discriminazione delle donne nel mondo del lavoro, in particolare delle madri e su quanto è stato appena vissuto, con la pandemia, addentrandosi poi nei temi già riportati nel sottotitolo dell’incontro. Una seconda parte, invece, avrà come protagoniste le donne che si confronteranno in un talk con le referenti degli sportelli di ascolto psicologico attivati in loco in seguito alla pandemia, dove saranno analizzati i dati, le criticità e i risultati raggiunti.

A Ploaghe la proiezione è in programma il 23 maggio, alle 18, nel salone dell’ex convento dei Cappucini; a Codrongianos il 27 maggio alle 17.30 nella biblioteca comunale; a Ittiri il 9 giugno alle 17.30, all’auditorium comunale; a Putifigari il 10 giugno alle 10, all’auditorium comunale.

