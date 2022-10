Protesta estrema del disoccupato 54enne di Tottubella, frazione di Sassari, sfrattato da alcune settimane da un locale in Piazza Orosei, di proprietà del Comune, che occupava da 7 anni (e prima di lui una famiglia da 20).

Il disoccupato questo pomeriggio, dopo avere piazzato nei giorni scorsi una piccolissima tenda (dove dorme) proprio di fronte al vecchio locale occupato, per protesta si è incatenato tra le grate in metallo della porta dell'edificio.

"I servizi sociali di Sassari chiamano per sapere come sto e che stanno cercando di fare qualcosa - dice il disoccupato -. Ma in realtà non succede nulla da giorni, da quando i vigili mi hanno mandato via. Dormo in una piccola tenda, per andare in bagno sono costretto a recarmi in locali pubblici. Non posso continuare così. Che si faccia qualcosa - conclude -. Sono disperato e anche io ho diritto di avere un posto in cui dormire".

Nell'abitazione precedentemente occupata, e ora sigillata dal Comune di Sassari, sono rimasti anche indumenti ed effetti personali del 54enne.



