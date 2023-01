Anche nel Nord Sardegna la tradizione della festa di Sant'Antonio Abate è molto sentita, tanto che alcuni paesi hanno predisposto un programma di festeggiamenti che, nel corso degli anni, sono andati via via crescendo d'importanza e frequentati non solo dalle comunità locali, ma anche da persone che arrivano dai paesi limitrofi.

A Torralba, il programma prevede lunedì 16 gennaio alle 17 la recita dei vespri e la celebrazione della Santa Messa. Seguirà, alle 18, la benedizione e l'accensione del falò nel piazzale antistante la Chiesa campestre. Alle 20.30 il comitato offrirà la cena a tutti. Il 17 gennaio, alle 11 e alle 17, saranno celebrate le funzioni liturgiche.

Da notare che, fino a una decina di anni fa, nelle cumbessias abitava un religioso, padre Pierre, che celebrava ogni giorno la Messa e si prendeva cura della chiesa. In posizione rialzata si trovano i ruderi della prima chiesa di Sant'Antonio Abate. Una leggenda che si è tramandata narra che la statua uscisse da questa Chiesa per andare nel sito dove attualmente si trova l'edificio.

Festa anche a Ossi e Florinas, che condividono la chiesa campestre di Sant'Antonio Abate, meglio conosciuta come "Sant'Antonio di Bore o Briai". Alle 19.30 del 16 gennaio saranno recitati i vespri con la benedizione del fuoco. Alle 20 è previsto il falò con la degustazione di carne alla brace. Concluderanno la giornata le esibizioni dei Cori di Ossi e Florinas. Martedì 17 dicembre alle 11 sarà officiata la Messa solenne che si concluderà alle 12, con un brindisi all'insegna di dolci e vino. Il restauro della chiesa era stato inserito nel Progetto di Sviluppo territoriale "Anglona Coros, terra di tradizioni".

Sant'Antonio Abate è anche il patrono di Castelsardo. Nel Borgo dei Doria lunedì 16 gennaio alle 18, sarà celebrata la Santa Messa solenne, con il canto del vespro e l'accensione del fuoco. Martedì 17 gennaio alle 8 saranno recitate le lodi mattutine seguite, alle 8.30, dalla Santa Messa. Alle 11 sarà celebrata la Santa Messa solenne pontificale. Alle 18 nuova celebrazione della Santa Messa.

