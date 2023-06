Dopo la signora Avramescu Marioara, stavolta è stato il turno di Ileana Claudia Tirisi diventare cittadina italiana. La cerimonia è avvenuta nel municipio di Torralba, alla presenza del sindaco Pier Paolo Mulas.

«Siamo lieti di accogliere Ileana Claudia Tirisi tra i cittadini italiani - si legge in una nota del comune -. La cittadinanza è il nostro senso di appartenenza ad una comunità e Ileana Claudia si è sentita fin da subito come a casa sua, riuscendo a creare con la comunità un legame forte e duraturo. Da oggi, possiamo orgogliosamente darle il benvenuto in maniera solenne ed ufficiale».

