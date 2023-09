Tutto pronto a Torralba, piccolo paese del Meilogu, per la festa in onore di Nostra Signora di Cabu Abbas.

Appuntamento domani, alle 18, nella Chiesa parrocchiale di San Pietro apostolo. Venerdì 8 settembre, alla stessa ora, sarà celebrata la Santa Messa solenne seguita dalla processione, con partenza e arrivo in parrocchia.

Per quest'ultimo evento, il comitato ha voluto lanciare un appello: «Invitiamo chiunque abbia piacere ad indossare l'abito tradizionale». L'edificio campestre è, attualmente, in fase di restauro.

Nel Monte Acuto, Ardara ripropone la tradizionale festa dei pastori, in programma il 16 settembre. Alle 11 sarà celebrata la Santa Messa nella Basilica di Nostra Signora del Regno. Dalle 12 sono in programma la benedizione dei trattori e la sfilata per le vie del paese. Alle 13, nell'anfiteatro comunale, ci sarà il pranzo con carne di maiale arrosto. Dalle 17 musica con Dj Set Angelino on the mix.

