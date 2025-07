Ridotta ad uno stato di degrado, la piazza Marinaru dedicata al poeta Peppino Bazzoni, nel cuore di Porto Torres, è stata inserita tra gli spazi cittadini che necessitano di un intervento di riqualificazione urgente. Una priorità, attribuita anche alle piazze Garibaldi e Umberto I, che richiedono lavori di ristrutturazione e di ripristino del decoro urbano. L’amministrazione comunale, infatti, ha partecipato al bando pubblico regionale per la concessione di contributi finalizzati alla riqualificazione dei centri urbani, attraverso la realizzazione del progetto di circa i milione e 82mila euro per il quale si intende presentare domanda di finanziamento. «In questo modo l’amministrazione intende mettere in sicurezza l’importante piazza – spiega Gavina Muzzetto, assessora ai Lavori Pubblici - restituendo decoro all’area anche con la realizzazione di zone verdi e riorganizzando gli spazi dove le auto possano sostare in maniera ordinata». Il Comune ha provveduto alla nomina del rup e del gruppo di lavoro che predisporrà il progetto. Nella intera piazza vi parcheggiano le auto, privando i pedoni di qualsiasi spazio, mezzi che hanno contribuito notevolmente a dissestare la pavimentazione.

