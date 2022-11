Il Comune di Torralba amministrato dal sindaco Pierpaolo Mulas ha celebrato la “Festa degli Alberi 2022”.

La manifestazione, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Thiesi, è iniziata nel piazzale delle scuole elementari.

Nell’occasione sono stati piantati alberi di mirto, corbezzolo, agrifoglio, lavanda, lentischio, leccio e rosmarino.

La Festa è poi proseguita all'interno della scuola, dove è stato allestito un piccolo rinfresco, i bambini hanno potuto recitare alcune poesie e cantare delle filastrocche.

«La Festa degli Alberi - sottolineano gli amministratori del paese del Meilogu - è un importante momento di socializzazione e di sensibilizzazione dei giovani alle tematiche relative alla salvaguardia delle risorse fitogenetiche, dell'ambiente in generale e del pianeta. Un grazie va al dirigente scolastico dottoressa Cappai, alle maestre, al personale scolastico, ai presidenti delle associazioni torralbesi presenti, a don Luigi, ai Carabinieri, al presidente del Rotary Club "Thiesi, Pozzomaggiore, Bonorva", a Massimiliano Maccioni che ha predisposto le aree per la piantumazione e all'Agenzia Forestas che ha fornito le piantine».

