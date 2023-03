Dopo il Dolmen de Sa Coveccada di Mores, un altro monumento archeologico della Sardegna sta per ritornare al suo antico splendore.

Vanno avanti, infatti, i preparativi per l'intervento di scavo archeologico, consolidamento, restauro e realizzazione opere legate alla fruizione del complesso archeologico di Santu Antine, a Torralba

Lo scorso venerdì il personale del Segretariato regionale del Ministero della cultura per la Sardegna e della Soprintendenza Sassari e Nuoro hanno svolto un sopralluogo al Nuraghe Santu Antine con il progettista incaricato, l'architetto Maciocco, e, a seguire, hanno incontrato l'Amministrazione del Comune di Torralba per condividere le valutazioni e le ipotesi di progetto e gli obiettivi da raggiungere.

Un sito tra i più visitati in tutta l'isola, che richiama ogni anno una moltitudine di visitatori provenienti anche dall'estero. A curarlo è, con grande passione e determinazione, la cooperativa "La Pintadera".

