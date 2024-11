Importante passo in avanti nella costituzione della governance del Parco Nazionale dell’Asinara. La governatrice della Regione Sardegna, Alessandra Todde, ha ufficialmente convocato la Comunità del Parco, organo di programmazione e indirizzo politico che si riunirà venerdì 15 novembre alle ore 10.30 presso la sede della presidenza a Cagliari. L’incontro era stato sollecitato dal sindaco Massimo Mulas per far fronte alla grave immobilizzazione dell’Ente da otto anni senza un presidente, con atti di straordinaria amministrazione bloccati da tempo. Fanno parte della Comunità del parco, oltre alla presidente Todde e al primo cittadino di Porto Torres, anche l’amministratore straordinario della Città Metropolitana di Sassari, Gavino Arru. All’ordine del giorno la nomina del presidente e del vice della Comunità del Parco, al designazione dei rappresentanti dell’Ente che fanno capo alla Regione nel Consiglio direttivo, mentre gli altri membri verranno nominati dal Ministero della Transizione ecologica, di concerto con la Regione.

Al centro dell’incontro anche tutte le problematiche che richiedono una soluzione immediata, necessaria a sbloccare atti di massima priorità che favoriscono lo sviluppo dell’isola, una eccellenza naturalistica sarda di valore internazionale per il paesaggio e la diversità biologica. Tra gli argomenti urgenti alcuni provvedimenti, come l’istituzione sull’isola di un cantiere permanente del gruppo forestale e la spinta al Piano del Parco, strumento di pianificazione aggiornato, di valenza ambientale, non solo di tutela e conservazione ma anche delle attività degli operatori e dei futuri investitori. «Siamo soddisfatti che la Regione abbia accolto il nostro invito a convocare la Comunità del Parco così da proseguire nel percorso che punta a delineare un modello di gestione più pratico e funzionale dell’Asinara», ha detto il sindaco Mulas. «La presidente Todde, infatti, si è sempre mostrata sensibile al dialogo sulle tematiche dell’isola gioiello del nostro territorio e – prosegue - l’incontro, in programma venerdì, sarà un’occasione per discutere su come implementare le azioni legate alle prospettive presenti e future di un’isola che da tempo attende di essere valorizzata a 360 gradi. L’appuntamento rappresenta un ulteriore tassello perché si possa continuare operare in piena sinergia con la Regione e con tutti gli attori coinvolti». La Comunità del Parco non si riunisce dal 2018, mentre il consiglio direttivo si era sciolto nel 2020.

© Riproduzione riservata