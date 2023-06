Il comune di Tissi, con una delibera di Consiglio, ha adottato il Piano Particolareggiato del centro di antica e prima formazione.

«Lo strumento urbanistico - spiegano il sindaco GianMaria Budroni e l’assessore Giommaria Giuseppe Deledda - rappresenta un'opportunità per il rilancio sociale per ripopolare il centro storico ed economico del paese apportando vantaggi anche occupazionali. Si propone altresì come strumento strategico di sviluppo - sottolineano gli amministratori - per assicurare una gestione coerente e razionale e un compatibile utilizzo e riuso delle infrastrutture e del patrimonio immobiliare, attraverso l’individuazione di normative e prescrizioni per la regolamentazione degli interventi edilizi e urbanistici».

Con la redazione del nuovo Piano Particolareggiato (l’ultimo risale al 1991), questi obiettivi possono essere realizzati contrastando l’azione centrifuga che ha spinto l’interesse dei cittadini verso le periferie, con il conseguente spopolamento ed abbandono del centro storico, e dall’altro muove verso il recupero e la salvaguardia delle proprie radici, della identità, dei luoghi della memoria, del senso di appartenenza alla comunità tissese.

Un altro tassello importante per dotare il paese degli strumenti urbanistici indispensabili alla crescita e allo sviluppo e adeguare il percorso al Piano urbanistico comunale, anch'esso in via di definizione.

