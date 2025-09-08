Tissi, tutto pronto per la festa di Sant’AnastasiaSabato 13 settembre la festa entra nel vivo
Tutto pronto a Tissi per i festeggiamenti di Sant’Anastasia, organizzati dal Comitato Fedales 1975 con il patrocinio del Comune di Tissi.
Sabato 13 settembre la festa entra nel vivo degli eventi.
Tutti coloro che vogliono vivere questo evento possono partecipare anche indossando l’abito tradizionale sardo.
Sabato si comincia alle 21.30 sul palco dell’Ex Ma’, dove si esibiranno i Folkey Monkeys, gruppo musicale composto in prevalenza da artisti locali. Dopo aver calcato i palchi di numerosi comuni della Sardegna, gli artisti tornano a casa per un concerto imperdibile. A seguire, spazio alla musica con il DJ Fabrizio Solinas.
Domenica 14 settembre, alle ore 17.30, presso la chiesa di Sant’Anastasia, si terrà la Santa Messa con accompagnamento musicale. Seguirà la processione per le vie del paese, accompagnata dalla banda musicale GiuseVerdi di Sassari, dal Gruppo Folk Putifigari e dal Gruppo Folk San Giorgio di Usini.