La tradizione agroalimentare sarda si arricchisce di nuovi eventi per valorizzare i territorio del Coros. A Tissi ci si prepara a celebrare la sagra dell’asparago selvatico, un appuntamento in programma venerdì 25 aprile nel centro del paese, con apertura degli stand, pietanze a base di asparago, visite guidate e tanta musica per chiudere in bellezza.

Si celebra la pianta tipica del mediterraneo, apprezzata per le sue qualità organolettiche e che in Sardegna viene utilizzata nei più profumati e gustosi piatti della tradizione nel periodo primaverile, quando le campagne rinverdiscono e accolgono numerose piantine di asparago.

La sagra dell’asparago che segue quella del carciofo, conclusasi con successo a Uri, sarà l'occasione per conoscere meglio il paese ma anche il territorio Tissese, le sue bellezze, il suo patrimonio culturale che conserva tracce indelebili di un passato antichissimo, dall'Ipogeo di Sas Puntas al complesso archeologico di S'Attentu, pezzi di storia che si uniscono agli elementi della tradizione per una festa unica.

