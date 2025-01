La comunità di Tissi si è riunita in un affettuoso abbraccio per celebrare un traguardo straordinario: il centesimo compleanno della amata Zia Giovannina. Giovannina Marrosu, classe 1925, è la più longeva di Tissi. Ultimogenita, nonché unica donna, di sette figli, in gioventù ha lavorato come infermiera nell'ospedale psichiatrico di Rizzeddu per poi dedicare la sua vita alla famiglia a causa della sua salute cagionevole. Tuttavia, questo non le ha impedito di raggiungere questo importante traguardo.

Ha vissuto 36.525 giorni di storia tra dittature, colonizzazioni, seconda guerra mondiale, nascita della Repubblica Italiana, guerra fredda, cambio di moneta, una pandemia e la successione di papi, re e regine: 100 anni di ricordi, resi indimenticabili grazie all'affetto e alla vicinanza dei 4 figli, 6 nipoti e 2 pronipoti, che adora. Ha vissuto una vita ricca di esperienze e dedizione alla famiglia e alla comunità. Ha attraversato momenti storici cruciali, portando con sé un bagaglio di saggezza e storie che ispirano tutte le generazioni.

La cerimonia di celebrazione si è tenuta ieri, dove amici, familiari e membri della comunità si sono riuniti per rendere omaggio a Zia Giovannina. Il sindaco di Tissi, GianMaria Budroni, ha consegnato un attestato di riconoscimento a Zia Giovannina a nome della comunità, esprimendo parole di affetto e ammirazione. «Zia Giovannina rappresenta un esempio luminoso di forza, saggezza e amore per il prossimo», ha dichiarato il sindaco. «Siamo profondamente onorati di avere una persona così saggia tra noi, e celebriamo con gioia questo importante traguardo. Auguri alla nostra cara Zia Giovannina per il suo centesimo compleanno! Che i prossimi anni siano colmi di salute, felicità e amore».

