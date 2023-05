È tutto pronto a Tissi per la festa di Santa Vittoria. Giovedì 11 e venerdì 12 maggio, alle 18, sarà celebrato il triduo con la Santa Messa e il Santo Rosario.

Sabato 13 maggio alle 18.30 sarà celebrata la messa. Alle 22 è in programma, in piazza Bartolomeo Serra, il concerto di Maria Luisa Congiu che sarà aperto dal coro Piccole Note Tissi diretto dalla maestra di canto Laura Santucciu.

Domenica 14 maggio, dopo le funzioni religiosi in programma alle 8.30 e alle 18, sempre in piazza Bartolomeo Serra andrà in scena, alle 22, una serata musicale e di cabaret con il Dj Pippo Palmieri e Giuseppe Masia.

Lunedì 15 maggio, alle 18, sarà celebrata la Santa Messa solenne da Don Matteo Bonu con panerigico in lingua sarda di Don Peppino Lintas. Seguirà, alle 19, la processione con la banda musicale Santa Cecilia di Ossi e i gruppi Folk Santu Matteu di Chiaramonti, Associazione Folkloristica Thathari, Gruppo San Luigi e la Confrayernita di Tissi. Seguirà il rinfresco. Alle 22, all'Exmà, l'associazione Culturale Arcobaleno porterà in scena la rappresentazione teatrale dal titolo "Narrazione Storia di Santa Vittoria".

Sedili, centro dell'Anglona, festeggia invece San Pancrazio. Sabato 13 maggio, dalle 17, Santa Messa nella Chiesa parrocchiale di Sant'Andrea Apostolo seguita dalla processione a piedi verso la Chiesa campestre con il simulacro del Santo. Alle 19 dj set con Mirko Abozzi e dj Emme e la musica di Gianluca Pinna.

Domenica 14 maggio, alle 11.30, Santa Messa nella Chiesa di San Pancrazio seguita dal pranzo. In programma anche uno spazio di intrattenimento e giochi gonfiabili per bambini. Dalle 16 triplo spazio musicale con liscio, balli di Gruppo, i "Senza Base" e dj Francesco Pinna. È prevista anche l'estrazione dei biglietti della lotteria. Sabato 20 maggio la statua del Santo e le bandiere faranno ritorno in paese.

