Nonostante il tempo non sia stato clemente, è stata buona la partecipazione all'edizione 2023 di Monumenti Aperti a Tissi.

Nella due giorni che si è conclusa oggi, i visitatori hanno potuto visitare diverse attrattive del piccolo centro del Coros: le Chiese di Santa Vittoria e Sant'Anastasia, il lavatoio, l'ipogeo di Sas Puntas, l'Oratorio di Santa Croce e la Cooperativa Agricola Tissese.

A fare da Cicerone gli alunni delle scuole primaria e secondaria di Tissi che hanno illustrato le peculiarità e le caratteristiche dei siti. Un evento caduto in contemporanea ai festeggiamenti in onore di Santa Vittoria, patrona del paese. Per quest'occasione è stata esposta anche l'antica statua della Santa, recentemente restaurata.

© Riproduzione riservata