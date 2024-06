«Ti butto ai maiali». Questa una delle frasi che avrebbe pronunciato contro il fratello un 48enne di Usini, ieri condannato in tribunale a Sassari alla pena di 4 mesi.

Secondo l’imputazione l’uomo, accusato di maltrattamenti familiari, avrebbe rivolto al congiunto nel 2022 frasi come «ti taglio la gola, se non riesco mando gente e ti faccio sparire» o «ti taglio la testa e ti pugnalo mentre dormi». In una occasione, riferisce l’accusa, dopo aver minacciato di morte il familiare con un coltello, si sarebbe presentato davanti alla casa con una bombola di gas affermando di volerla fare saltare in aria.

Ma sono diversi gli episodi raccontati in Aula, come gli insulti contro il fratello, fatto oggetto anche del lancio di un posacenere. La pm Elena Succu aveva chiesto 4 anni di reclusione per l’uomo, difeso dall’avvocato Giovanni Policastro. Di diverso avviso il collegio presieduto da Monia Adami, a latere Valentina Nuvoli e Paolo Bulla.

