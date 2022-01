Non solo pandemia. Da Thiesi arriva una lieta notizia: oggi ha compiuto 100 anni Giovanni Dore, ex commerciante di bestiame e allevatore. L'anziano pensionato per l'occasione ha ricevuto la gradita visita del sindaco di Thiesi Gianfranco Soletta e della sua vice, Bastiana Leoni.

È stata una cerimonia semplice, assieme ai familiari più stretti, come il momento sanitario del resto impone. Una torta, dei dolcini e un buon bicchiere di vino, ma Giovanni Dore ha sentito intorno a sé tanto affetto e stima. Il centenario thiesino, quarto di 5 figli, ha iniziato a lavorare dall'età di 8 anni in campagna col padre e non ha mai smesso sino all'età di 70. Da 57 anni è sposato con Forica Virgilio, con 2 figli, 5 nipoti e 2 pronipoti. "Una vita esemplare quella di zio Giovanni Dore - commenta il sindaco - Tutta dedicata al lavoro e alla famiglia. Anche oggi mi ha raccontato, con passione e precisione, alcuni aneddoti della dura vita passata in campagna e i sacrifici compiuti dalle sue generazioni per andare avanti".

