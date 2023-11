Thiesi-San Marco Cabras, valida per la nona giornata del campionato del girone C di prima categoria, sarà disputata allo stadio sportivo comunale.

Il terreno di gioco del centro del Meilogu torna, infatti, agibile, dopo alcuni lavori effettuati dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianfranco Soletta per per ottenere l’omologazione dalla Lega Calcio è nuovamente agibile per poter giocare le partite ufficiali.

Nel frattempo la squadra ha disputato le prime otto giornate nel campo in sintetico di Cheremule. «Per questo - fanno sapere dalla Polisportiva - il presidente Peppino Mannu, tutta la dirigenza lo staff e i giocatori ringraziano l’amministrazione Comunale di Cheremule, il sindaco, gli assessori e tutti i consiglieri per averci messo a disposizione in questi mesi l’impianto sportivo comunale per gli allenamenti e le partite».

