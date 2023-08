Thiesi si prepara per l'appuntamento più importante dell'anno: la festa di Nostra Signora di Seunis.

Dal 30 agosto sino al 7 settembre, dalle 18, saranno recitati la Novena e il Rosario seguiti dalla Santa Messa. Mercoledì 6 settembre alle 19.30, in piazza Seunis, si svolgerà "Per tutto il viaggio sarò con te...", un racconto delle esperienze vissute dai giovani del centro giovanile nel corso del campo estivo a Casa Betania e alla Giornata Mondiale della Gioventù a Lisbona.

Giovedì 7 settembre, alle 10, la sala Aligi Sassu ospiterà la presentazione del libretto di Seunis curato da Salvatore Ferrandu, con la partecipazione della Brigata Sassari. A seguire, in piazza Musinu, spazio a un momento commemorativo. Alle 18, in piazza Seunis, balli per bambini. Dalle 19.30 sarà possibile visitare l'antica casa nobiliare "Sa domo de Don Zusepinu", a cura della Pro loco. Dalle 20, in piazza Seunis, si terranno la cena per tutti e lo spettacolo musicale della band "Sogno". Dalle 23, ci sarà la veglia di preghiera "Bizadolzu", che si concluderà alle 5 dell'8 settembre. Nello stesso giorno le funzioni liturgiche saranno anche alle 9, alle 11 e alle 18.30. Alle 10, il campetto delle scuole elementari di via Garau ospiterà la Giornata dello Sport. Alla stessa ora, nella Sala Aligi Sassu, saranno presentati il libro "I pastifici a Sassari e in Sardegna" di Sandro Tuoi e il progetto del Rotary Club di Thiesi, Pozzomaggiore e Bonorva sullo spreco e sulla sicurezza alimentare realizzato dalla ex classe terza dell'istituto comprensivo di Thiesi.

Alle 15.30, in piazza Seunis, andrà in scena il "Seunis Games". Alle 17.30, presso la Sala Aligi Sassu, spazio alla gara di poesia improvvisata logudorese con Salvatore Senes, Salvatore Scanu e Peppino Donaera accompagnati da Su Cunsonu "Nostra Signora de Seunis" di Thiesi. Alle 22, in piazza Seunis, è in programma una serata comica e di cabaret.

Sabato 9 settembre le messe saranno celebrate alle 9, alle 11 e alle 17. Alle 18 partirà la processione con il simulacro della Madonna accompagnato dai gruppi folk di Thiesi, "Pro loco" di Samugheo, "Sant'Elena Imperatrice" di Gairo, "Sant'Isidoro" di Samassi, "Biddobrana" di Villaurbana, "Figulinas" di Florinas, "Nostra Signora de su Saludu" di Pozzomaggiore, dai cavalieri in costume tradizionale e dalla banda musicale di Ittiri. Seguirà la serata di balli e canti della Sardegna: presentati da Francesco Spanu si esibiranno i gruppi folk "San Michele Arcangelo" di Bono, "Tradissiones Populares" di Silanus, Biddobrana" di Villaurbana, "Figulinas" di Florinas e i tenores "Cunsonu Santu Juanne di Thiesi", "Santa Sarbana" di Silanus e "Sant'Andria" di Orune. Chiuderà la serata l'organettista Giuseppe Pola.

Domenica 10 settembre, dalle 8.30 alle 23, è prevista una donazione di sangue. Alle 10 è in programma una passeggiata per le vie del paese nell'ambito del progetto "Komen Italia". Alle 16, in località Marena, ci sarà il Palio di cavalli. Alle 20, in piazza Seunis, spazio alla gara di canti sardi a chitarra con Marco Manca, Daniele Giallara e Gian Daniele Calbini accompagnati alla chitarra da Pietro Nieddu e Bruno Maludrottu e alla fisarmonica da Gianuario Sannia. Alle 22, in via XX settembre, ci saranno le Fontane Danzanti. Alle 23 si ritorna in piazza Seunis per lo spettacolo "Melodias Arkanas" e l'estrazione dei biglietti della lotteria.

© Riproduzione riservata