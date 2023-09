Un pensiero per permettere ai pazienti di trascorrere in serenità le lunghe ore che devono dedicare alle sedute di dialisi per le cure necessarie. Il Rotary Club di Thiesi, Bonorva e Pozzomaggiore ha donato 4 televisori LCD al centro dialisi dell’ospedale civile di Thiesi.

La struttura complessa di nefrologia e dialisi gestita dalla Asl di Sassari, grazie al costante lavoro delle dottoresse Maria Cossu e Giovanna Pisanu, delle infermiere Luisa Usai e Virginia Areste, dell’ausiliaria Giovanna Serusi e dell’operatrice socio sanitaria Antonella Dente, accoglie infatti per tre volte alla settimana sei persone, che devono sottoporsi ogni volta ad una seduta di quattro ore. Una di loro lo fa ormai da più di vent’anni.

La donazione arriva dal Rotary Club di Thiesi, Bonorva e Pozzomaggiore, che in questo modo ha raccolto una richiesta che arrivava direttamente dal territorio, dando piena attuazione non solo al motto rotariano “servire al di sopra di ogni interesse personale”, ma anche a quello dell’anno in corso, che è “creiamo speranza nel mondo”.

I quattro apparecchi, già in funzione dall’inizio dell’estate, sono stati oggi consegnati ufficialmente all’azienda sanitaria da una delegazione del Rotary guidata dal presidente Antonio Spada ed il segretario Giuseppe Calaresu, nel corso di una breve ma sentita cerimonia celebrata da Dom Luigi Tiana, abate di San Pietro di Sorres, alla quale hanno preso parte, oltre al personale della struttura, anche l’assessore regionale alla finanza Aldo Salaris, i sindaci di Thiesi e Bonnanaro Gianfranco Soletta e Giovanni Antonio Carta e diversi altre autorità del territorio.

