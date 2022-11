Thiesi si prepara a vivere due giornate interamente dedicate ai canti della tradizione sarda. Il primo è in programma domani alle 17, nella sala dedicata al grande pittore Aligi Sassu, e avrà come titolo “Su cantu de sos pastores”.

Parteciperanno “Su cusonu Santu Juanne de Thiesi”, “Populu Sardu” di Oliena “Nunnale” di Orune, “Santa Rughe” di Oniferi, “Untana Vona” di Orgosolo, “Remunnu ‘e Locu” di Bitti, “Battor Moros” di Fonni, “Sos tenores de Orosei” e “Su Cuntrattu seneghese de Antoni Maria Cubadda”. Il convegno sarà curato da Sebastiano Pilosu e Marco Lutzu. Sono previste anche le esibizioni del coro “Paulicu Mossa” di Bonorva e dei cantadores a chiterra Salvatorangelo Salis, Marco Manca e Roberto Murgia accompagnati alla chitarra da Nino Manca e alla fisarmonica da Alberto Caddeo. La serata sarà presentata da Francesco Spanu.

Il secondo appuntamento è in programma sabato 12 novembre dalle 17.30, sempre nella sala Sassu. e ha come titolo “Feminas in gara – in memoria di Giuliana Carta”. Nutrito il programma degli artisti: Gianni Denanni, Tino Bazzoni, Antonio Porcu, Franco Denanni, Pino Masala, Roberto Murgia, Franco Demuro, Daniele Giallara, Anna Maria Puggioni, Maria Luisa Congiu, Vanessa Denanni, Franca Pinna, Giusy Deiana, Cecilia Concas, Noemi e Gianfranca Mulas, Sara Satta, Aurora Cubeddu, Maria Teresa Pirrigheddu, Cinzia Boi e Paola Licheri. Ad accompagnarli le chitarre di Nino Manca, Antonio Marongiu, Tore Matzau, Valerio Marras, Roberto Cadoni e Antonello Marras, e le fisarmoniche di Gianuario Sannia, e Graziano Caddeo. È in programma anche l’esibizione del coro “Paulicu Mossa” di Bonorva. L’appuntamento sarà presentato da Emanuela Sassu.

