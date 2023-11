Riunione operativa presso il Coc, il Centro operativo comunale di Porto Torres, la sede della Polizia locale, finalizzata ad una esercitazione della Protezione civile per affrontare una situazione di emergenza. Nessun allarme per la cittadinanza ma soltanto una simulazione per far fronte ad una ipotetica allerta meteo di livello rosso per maremoto, con impatto dell’onda previsto stamattina, martedì 7 novembre, alle ore 12.39.

L’origine del sisma in Grecia, una situazione critica che costringe la protezione civile a inviare la comunicazione a tutti i comuni costieri sull'esercitazione internazionale vista l'allerta rossa di rischio maremoto. Quindi il comune alle 10.04 ha attivato il Coc nella funzione completa e in presenza viste le comunicazioni del sistema d'allertamento nazionale per i maremoti generati da sisma.

Il livello allerta rosso ha riguardato 17 regioni tra cui la Sardegna, coinvolgendo i comuni costieri. L'emergenza è cessata intirno alla fine della mattinata. Sono stati allertati come da protocollo istituti scolastici, case di riposo, associazioni di volontariato della città di Porto Torres. L'esercitazione è stata utile a mettere a punto tutto il sistema di sicurezza a garanzia della cittadinanza in caso di emergenza.

