Ennesimo incidente nell’intersezione tra via Sassari e via delle Vigne in prossimità del parco San Gavino, a Porto Torres. Nessuna grave conseguenza ma tanta paura.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, una Opel in uscita dall’intersezione di via delle Vigne mentre si apprestava ad imboccare via Manno si è scontrata con una Peugeot proveniente da via Sassari e diretta verso il centro cittadino.

A causa dello scontro violento, complice anche l’asfalto bagnato, la Peugeot è finita dall’altra parte della carreggiata. Il conducente è rimasto lievemente ferito tanto che non è stato necessario il trasporto in ambulanza. Danneggiate entrambe le auto. Ancora una volta si pone il problema della velocità e del rispetto della precedenza.

Il bilancio è di tre incidenti in soli due giorni.

I residenti chiedono di installare i semafori in alcune intersezioni critiche, dove si verificano troppi incidenti. "Troppi incidenti, troppa distrazione - lamentano i cittadini - segnaletica carente, nessun controllo della velocità e le strade non sono sicure".

