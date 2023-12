Il Movimento 5 Stelle di Alghero ha espresso forte preoccupazione per la crisi politica in atto tra il sindaco Mario Conoci e alcuni componenti della sua maggioranza di centrodestra. «L'astensione di un consigliere durante la votazione in Commissione è un ultimo ulteriore campanello d'allarme sull'incertezza che regna nella coalizione che sostiene il sindaco», spiegano Maria Antonietta Alivesi e Giusy Di Maio.

«Non è chiaro se i partiti estromessi dalla Giunta continuino a supportare Conoci, né quali siano le reali motivazioni dietro questo terremoto politico a pochi mesi dalle elezioni regionali, che potrebbero aver innescato tatticismi tra i vari schieramenti», proseguono le due consigliere del Movimento 5 Stelle. «La cittadinanza ha diritto di sapere su quali basi poggia oggi la maggioranza e quali priorità intende portare avanti nei prossimi mesi. I giochi politici interni rischiano di paralizzare l'attività amministrativa in un momento critico per la città», aggiungono le due rappresentanti dell’opposizione.

«Come Movimento 5 Stelle continueremo a vigilare affinché prevalgano trasparenza e interesse generale della cittadinanza. Gli algheresi meritano chiarezza sulle motivazioni di questa crisi, che sembra dettata più dai posizionamenti in vista delle prossime elezioni che dal bene della comunità».

