Piazza Santa Maria a Tergu ha ospitato le celebrazioni per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

Erano presenti il parroco Don Pais, il sindaco Luca Ruzzu, ,la consigliera comunale Giovanna Muroni, la vigilessa Antonella Polo, e l'operaio comunale Tonello Deaddis. Per l’occasione è stata deposta una corona d’alloro nel monumento dedicato ai caduti nella prima e nella seconda guerra mondiale.

“In giornate come queste il pensiero va a quanti hanno sofferto, sino all'estremo sacrificio, per lasciare alle giovani generazioni un Italia unità, indipendente, libera, democratica – ha dichiarato il primo cittadino -. A maggior ragione in questo momento storico,in cui assistiamo a una nuova guerra, la solidarietà e la coesione nazionale rappresentano valori fondamentali”.

Solenne cerimonia anche a Sorso. Il vice sindaco Federico Basciu, insieme con la presidente del Consiglio comunale Francesca Capai, una delegazione della Giunta e del Consiglio e alla presenza delle Autorità civili, religiose e militari cittadine, ha deposto due grandi corone di alloro in piazza Garibaldi e in piazza Marginesu, in memoria e onore di tutti i caduti della Comunità sorsense nel corso della Prima e della seconda guerra mondiale

“Ci ritroviamo in queste piazze, davanti a questi monumenti per celebrare la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate – queste le parole di Federico Basciu .- Voglio esprimere la nostra gratitudine alle Forze Armate e a tutti coloro che quotidianamente prestano servizio per garantire la sicurezza del nostro territorio. Un pensiero è rivolto a tutti coloro che sono caduti e che hanno perso la loro vita per la Patria. È grazie al loro sacrificio se oggi abbiamo un bene prezioso, che è la libertà".

