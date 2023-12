Il Consiglio comunale di Tergu guidato dal sindaco Luca Ruzzu ha approvato il bilancio di previsione per il 2024.

«Nel corso del 2023, si sono registrati significativi progressi, tra cui la risoluzione di contenziosi come quello con Friel, la ristrutturazione dell'asilo sostenuta dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il ripristino della segnaletica, e la creazione di una piazzetta in via PG Cavallera grazie agli investimenti comunali», ha dichiarato il primo cittadino.

Gli interventi riguardano anche l'illuminazione in Piazza Autonomia e il ripristino dell'illuminazione nella zona artigianale, già oggetto di appalto. Per quanto riguarda il parco giochi di fronte al centro sociale, è prevista l'installazione di un nuovo gioco multifunzionale entro gennaio. Inoltre, con 21mila euro, saranno realizzate aree fitness outdoor all'interno del parco comunale.

Sul fronte sociale, si prevede un aumento dei servizi alla persona ed educativi, insieme a un contributo di 4mila euro destinato alla Protezione civile tramite l’Unione dei Comuni per il 2024.

«Fondi dalla Regione Autonoma della Sardegna - ha aggiunto Ruzzu - consentiranno un investimento di 80mila euro per l'ampliamento dei posti nel cimitero e la sua ristrutturazione, mentre 300mila euro, provenienti dall'ultimo assestamento al bilancio regionale, saranno destinati alla riparazione delle strade comunali. Un finanziamento di 15mila euro supporterà lo studio di fattibilità per le comunità energetiche. Grazie ai bandi regionali nel 2024 il Comune disporrà di 41mila euro per la manutenzione dei parchi urbani. Inoltre, grazie a un finanziamento di 50mila euro dalla Regione, sarà possibile realizzare un'area camper vicino al centro sociale. Per potenziare il turismo, si sta cercando supporto per l'apertura di un museo, e si è ottenuto un finanziamento di 180mila euro dal Ministero dei Beni Culturali per gli scavi a Monte Elias».

«La dedizione a Tergu - ha concluso Ruzzu - si manifesta attraverso progetti mirati e un impegno costante per rispondere alle esigenze della comunità, con l'obiettivo di completare la lista di priorità e dimostrare che l'impegno per il paese richiede costante programmazione e dedizione».

