Si è conclusa con un lieto fine la disavventura di un anziano di 90 anni, disperso dalla serata di giovedì 27 novembre nelle campagne di Tergu.

L'uomo, originario di Castelsardo, è stato salvato nella notte tra il 27 e il 28 novembre grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri della Compagnia di Valledoria e di alcuni cacciatori presenti nella zona.

L'allarme è scattato nella tarda serata, quando i familiari dell’uomo hanno contattato la centrale operativa di Valledoria preoccupati per il mancato rientro dell’uomo. L'anziano si era recato, come di consueto, nella zona nota come “Valle dell'Inferno” per portare al pascolo alcuni capi di bestiame, ma non aveva fatto ritorno all'orario concordato e risultava irraggiungibile al telefono.

Immediata la mobilitazione dei militari dell'Aliquota Radiomobile di Valledoria e della Stazione di Sedini, che hanno raggiunto la zona – nota per la sua fitta vegetazione e l’orografia complessa – avviando le battute di ricerca nonostante l'oscurità.

Alle operazioni hanno collaborato anche alcuni cacciatori della zona, la cui conoscenza del territorio si è rivelata preziosa.

Dopo alcune ore di ricerche serrate, l’anziano è stato individuato in una piccola scarpata rocciosa, dove era rimasto bloccato forse per aver perso l'orientamento a causa del buio e della fitta vegetazione.

Per il recupero è stato necessario l'utilizzo di una fune, che ha permesso ai militari e ai cacciatori di riportare l'uomo in sicurezza.

Nonostante la stanchezza e il forte spavento, il 90enne è stato trovato in buone condizioni di salute generali ed è stato subito affidato ai familiari.

(Unioneonline)

