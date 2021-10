Tentata violenza sessuale a Sassari.

È accaduto nelle vicinanze di una fermata dell’autobus del centro città, dove un uomo di 35 anni ha provato a molestare una giovane ragazze, per poi dileguarsi.

La giovane, che era in compagnia di una sua amica, ha poi allertato il 113 e sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura, impegnati in questi giorni in una serie di controlli proprio nei pressi delle fermate dei bus e degli istituti scolastici, per verificare il rispetto delle norme anti-assembramento Covid.

La descrizione dei connotati dell’aggressore fatta dalle due ragazze ha permesso ai poliziotti di rintracciare il 35enne, che è stato fermato e portato nel carcere di Bancali.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata