3 anni e 4 mesi per la violenza sessuale del 23 gennaio di quest'anno a Sassari. A condannare Michele Fiore, 46enne originario di Borgosesia in Piemonte, il gup Giuseppe Grotteria stamattina in tribunale con il rito abbreviato.

Per un episodio avvenuto in via Sant'Apollinare, in pieno centro storico, quando l'uomo, intorno alle 20, tentò di stuprare una ragazza di vent'anni venendo fermato dall'intervento di un passante e degli agenti della polizia di Stato.

Per Fiore, con alcuni precedenti specifici, la pm Maria Paola Asara aveva chiesto 3 anni di reclusione. 2mila euro invece il risarcimento disposto dal magistrato per la parte civile, rappresentata dall'avvocata Sabrina Mura.

A difendere il 46enne la legale Annamaria Ajello che ora valuterà di inserire l'assistito, al momento recluso a Bancali, in un percorso di terapia psicologica.

© Riproduzione riservata