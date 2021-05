Intervento dei vigili del fuoco oggi attorno alle 13 a Tempio per un tamponamento a catena che ha coinvolto tre autovetture.

L’incidente in via Olbia. La squadra ha messo in sicurezza le auto e bonificato l'area.

Lievi ferite per due conducenti, assistiti dal personale del 118.

Sul posto anche la polizia locale di Tempio Pausania.

(unioneonline/v.l.)

