La magia del palcoscenico torna ad animare Sassari con la Scuola di Teatro della compagnia sassarese La Botte e il Cilindro, giunta alla dodicesima edizione. La novità è il laboratorio teatrale rivolto anche agli adulti, oltre al confermato laboratorio per ragazzi.

Sarà il Cine Teatro Astra di Sassari a ospitare i corsi. Il calendario delle presentazioni si apre il2 ottobre, alle 17.30 con l’incontro dedicato ai ragazzi dagli 11 ai 18 anni, mentreil 6 ottobre, alle 19, sarà la volta del nuovo corso pensato per chi ha superato la maggiore età.

A guidare i corsi saranno Daniela Cossiga e Antonella Masala, attrici e animatrici con una lunga esperienza nella compagnia sassarese, che da oltre quarant’anni porta avanti un lavoro costante tra palcoscenico e formazione. La Botte e il Cilindro, infatti, non è solo sinonimo di spettacoli di qualità, ma anche di un impegno culturale rivolto all’infanzia e ai giovani, con l’obiettivo di creare un pubblico sempre più curioso e appassionato.

La scuola propone un percorso che va oltre la semplice recitazione: il teatro diventa occasione di crescita personale, uno spazio in cui allenare la creatività, migliorare le capacità comunicative, rafforzare la fiducia in sé stessi e vivere esperienze di socializzazione. Il programma prevede attività su voce e corpo, improvvisazione, giochi teatrali, costruzione di personaggi e scene, fino ad arrivare alla prova più emozionante: la messa in scena finale.

Come da tradizione, è prevista una lezione di prova gratuita prima dell’iscrizione.

