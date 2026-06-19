Operazione decoro nel territorio comunale di Porto Torres. Gli operai della Multiservizi, società in house del Comune, sono al lavoro sul territorio cittadino per il taglio dell'erba sui bordi stradali e per le operazioni di manutenzione del verde pubblico.

Le attività di sfalcio dell’erba, come da programma, sono previste dal 18 giugno al 10 luglio in via Piemonte, via Campania, nel quartiere Satellite per proseguire in via Gramsci, via Tramontana, via Stintino, via Borsellino, via Ponente, via Dalla Chiesa, via Loi, viale delle Vigne, via Monti, Centro Storico, via Fermi, via Marche, via Alighieri, via Sardegna, Strade C1/2.

La manutenzione del verde urbano è in programma dal 18 giugno al 15 luglio nel parco Chico Mendes, area verde Pala Mura, nei cortili delle scuole Borgona, Materna Figari, Materna Gabriel, piazza delle Regioni, Parco Belvedere via Balai, Parco via Montale, cunette via dell’Industria, cunette Strada Ponti Pizzinnu, aiuole parcheggi Litoranea, aree Piazza Veneto, piazza Umberto I, via dei Corbezzoli (SP 81), ingresso spiaggia località La Farrizza, aree piazzale Lazio, aree Villaggio Oleandro, scarpate spiaggia Balai, piazza Garibaldi, scarpata Piazza Nassiriya, Torre Aragonese, area Basilica San Gavino, area nuovo impianto boschivo via Liguria, parcheggi Litoranea, cunette Litoranea, aiuole prossimità parcheggio Conad, Standard C1/2, Area verde vecchio acquedotto. Infine sono previste le manutenzioni delle aree prative e la rasatura dei tappeti erbosi.

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