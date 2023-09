"Sulla via di San Francesco" è il sottotitolo della quattordicesima edizione di "Mejlogu – La Cultura delle Tradizioni" di scena per tre giorni a Cossoine e organizzata dalla Pro loco, dal Comune e dal Comitato San Francesco con il sostegno dell'assessorato regionale al Turismo.

La location degli eventi ricalca le vie del centro storico, adiacenti la parrocchia di Santa Chiara. Lungo la strada che si snoda tra via Pietro Basciu e via Principe Umberto prenderà vita il villaggio fieristico, il quale recherà due spazi annessi alle manifestazioni culturali e di intrattenimento: piazza Santa Chiara, via Nurra e la piazzetta antistante la storica abitazione dei nobili Obino.

Si comincerà lunedì 2 ottobre alle 17, con l’inaugurazione dello spazio fieristico cui seguirà, alle 17.30, in via Nurra, il progetto di turismo esperienziale “L’arte del vino”, dedicato alla curiosità dei visitatori e dei piccoli. Alle 19, in piazza Santa Chiara, si terrà lo spettacolo teatrale “Scatole d’argento” omaggio a Fabrizio de André.

Martedì 3 ottobre dalle 16.30, in via Nurra, dopo l’apertura dello spazio fieristico si terrà il laboratorio sulla panificazione tenuto dalla dottoressa Mariangela Cau e rivolto ai turisti, agli studenti e ai bambini. Alle 17.30 prenderanno il via i festeggiamenti in onore di San Francesco, con la partenza del Comitato con la bandiera da casa dell’obriere maggiore verso la Parrocchia. Alle 18 nella chiesa di Santa Chiara si terranno i Vespri solenni. Alle 20 nel Centro Sociale avrà luogo la tradizionale pecora bollita e l’arte della sua cucina, con degustazione del tradizionale piatto.

Durante la serata, la conviviale sarà animata dallo showman Enzo Mugoni, in arte “Il piccolo Celentano”, che darà il via alla festa della musica.

Mercoledì 4 ottobre, alle 17, partirà la processione per le vie del paese accompagnata dalla banda musicale di Ittiri, dai cavalieri, dai fucilieri, dal carro dei buoi di Domusnovas e dai costumi di Cossoine. Alle 18, nella Chiesa parrocchiale di Santa Chiara, sarà celebrata la Messa solenne in onore di San Francesco. Gli eventi si concluderanno alle 21, in piazza Santa Chiara, con la gara di poesia sarda in compagnia dei poeti Celestino Mureddu e Peppino Donaera, accompagnati dal Cunsonu Nostra Signora di Seunis, Thiesi.

Durante la manifestazione sarà possibile accedere alle visite guidate al paese e ai musei di Arte Sacra, Auschwitz e Grande Guerra.

